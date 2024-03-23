توني كروس يعود لتشكيل منتخب ألمانيا الأساسي أمام فرنسا

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فرنسا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يحل منتخب ألمانيا، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الفرنسي بملعب جروباما استاديوم، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وعاد المخضرم توني كروس إلى تشكيل المنتخب الألماني الأساسي من جديد، بعد عودته في قرار اعتزاله اللعب الدولي.

ويقود هجوم المانشافت، كاي هافيرتز لاعب أرسنال الإنجليزي، رفقة جمال موسيالا جناح بايرن ميونخ، وفلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن.

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة فرنسا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أنطونيو روديجير - جوناثان تاه - جوشوا كيميش - ماكسيميليان ميتلشتيت

خط الوسط: روبرت أندريش - إلكاي جوندوجان - توني كروس

وفي الهجوم: جمال موسيالا - كاي هافيرتز - فلوريان فيرتز.