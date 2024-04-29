إدارة الصف التعليمية تكرم الطلاب المشاركين في المسابقات المختلفة

كرمت إدارة الصف التعليمية اليوم، أبناءها الطلاب الموهوبين المشاركين فى مسابقات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور ياسر عكاشة مدير إدارة الصف التعليمية ومحمد كامل وكيل الإدارة وعبدالله حسن رئيس قسم الموهوبين.
حيث جرى تكريم الطلاب الموهوبين في المسابقات الآتية:
- مسابقة الإبداع طموح
الطالب محمود أحمد عبدالباري مدرسة الصف الثانويه المشتركه
- مسابقة آثار من بلدنا
الطالبة حبيبة علي عبدالكريم مدرسه الصف الثانوية
- مسابقة أجمل ما قرأت
عتريس محمد عتريس . مدرسة الأخصاص الثانوية
دعاء علي عامر مدرسة الاخصاص الثانوية
إنجي عبده عبدالله مقلد مدرسة الصف الرسمية لغات
منه عماد فتحي . مدرسة الصف الرسمية لغات
عمر عماد فتحي . مدرسة السلام الإعدادية
منه إبراهيم مصطفى مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية
-مسابقة قصة نجاح
جنى عماد فتحي مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية
رقيه وائل رمضان مدرسة أبوبكر الصديق الابتدئية
-مسابقة الإعلامي الصغير
منه إبراهيم مصطفي
هنا إبراهيم مصطفى
ياسمين أيمن رجب
من مدرسة مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية
-مسابقة الطفل الموهوب
منة إبراهيم مصطفى مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية
-مسابقة مصر جميلة بريشة أولادها
معتز محمد حسن مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية
عمر عماد فتحي مدرسة السلام الإعدادية
هنا جمال أحمد مدرسة صلاح عبلي
رقية جمال أحمد مدرسة الإعدادية بنات