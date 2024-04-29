جامعة أسيوط تحتفل بتوزيع "جائزة الجودة والتميز" في دورتها الثانية 2023

احتفلت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الإثنين29 من أبريل، بتوزيع "جائزة جامعة أسيوط للجودة، والتميز" في دورتها الثانية 2023، والتي تنظمها إدارة الجودة، والتميز بالجامعة، تحت إشراف شوكت صابر أمين عام الجامعة، والمشرف العام على الجائزة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد والمشرف علي الجودة والتميز، ومحمد عباس مدير إدارة الجودة والتميز، وممثل الإدارة العليا للجودة، والمدير التنفيذي للجائزة؛ وذلك في إطار التعاون مع وزارة التخطيط، وفريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي بالجامعة.

شارك في حضور الاحتفالية؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، ولفيف من السادة عمداء الكليات، و أعضاء هيئة التدريس، و العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

وفى مستهل كلمته، تقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالتهنئة للشعب المصري مسلمين ومسيحين بمناسبة الاحتفال بالعديد من الأعياد والمناسبات، منها عيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته؛ بفكرة هذه الجائزة، والتي تعد مُحفزاً للجهاز الإداري للجامعة، ومُلْهِماً للعاملين به، مشيداً بالعاملين بالجهاز الإداري للجامعة؛ لاجتهادهم في أداء العمل على نحو مشرف.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي ما حققته الجامعة في تميز الأداء، ونجاحها في حصد عدد من المراكز المتقدمة بين أفضل عشر مراكز على مستوى الجمهورية في حفل جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، المنعقدة في مارس ٢٠٢٣.

وأكد رئيس جامعة أسيوط: إن حفل اليوم يأتي في إطار الجهود المستمرة المبذولة من قبل الدولة؛ لمواصلة عملية الإصلاح الشاملة والمستدامة التي تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة، وتحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري، وتشجيع أفكارهم الإبداعية، وتمكينهم من تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وتوجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالتهنئة للفائزين بجوائز جامعة أسيوط للجودة والتميز، شاكراً جهودهم؛ للوصول إلى جهاز إداري كفء، ومتميز، متمنياً للجميع التوفيق، والنجاح.

وخلال الاحتفالية، شارك السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة، أوضح فيها أبرز مبادرات الدولة المصرية؛ لترسيخ ثقافة التميز والجودة في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك المؤسسات التعليمية ممثلة في الجامعات الحكومية؛ لتعد استثماراً شاملاً في التطوير المستمر، واستدامة الخدمات الحكومية، وتحسين أداء موظفي الحكومة، موضحاً: إنها تشمل بناء القدرات من خلال التركيز على تدريب، وتطوير الكوادر الحكومية؛ لتعزيز مهاراتهم، وكفاءتهم، بالإضافة إلى تكريم النماذج المتميزة بالدولة من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي "جائزة مصر للتميز الحكومي"، والتي تهدف إلى تشجيع روح التنافس الإيجابي، وبناء، وترسيخ مبادئ التميز في جميع قطاعات الدولة؛ بما ينعكس على جودة حياة المواطن، وتعزيز التنافسية للدولة المصرية.

وأشاد السفير هشام بدر؛ بمكانة جامعة أسيوط، وتدشينها لأول جائزة داخلية للجودة والتميز، والتي تهدف تبادل الخبرات بين أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، ورفع روح المنافسة، وبناء نموذج مؤسسي متكامل، مثمناً دعم قيادة الجامعة الرشيدة، وجهود فريق عمل الجائزة الداخلية بجامعة أسيوط، خلال المراحل المختلفة للجائزة؛ وصولاً إلى التحكيم، وإعلان الفائزين، موجهاً التهنئة للفائزين، والتوفيق الدائم لكافة المشاركين.



وأكد محمد عباس المدير التنفيذي للجائزة، أن هذه الجوائز هي نتاج الجهود المخلصة؛ لفرق العمل بمختلف القطاعات بالجامعة، والتي كان هدفها الأساس هو الارتقاء بمستوى أداء الجامعة، والنهوض بها، لافتاً أن الجامعة أول من بادر بتطبيق منظومة الجوائز الداخلية؛ تحقيقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحفيز، وتشجيع روح التنافس، والتميز المؤسسي.

وشهدت الاحتفالية؛ تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في كل مسار من مسارات الجائزة، وجاء في مسار أفضل موقع إلكتروني بالمركز الأول كلية التربية، وفاز موقع كلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، والمركز الثالث موقع كلية الصيدلة، والمركز الرابع موقع كلية التمريض، والمركز الخامس موقع كلية تكنولوجيا السكر والصناعات التكاملية، وحاز على المركز الأول في فئة أفضل فريق عمل؛ فريق مركز أسيوط الدولي لأدوية النانو تكنولوجي بمستشفى الراجحي، وحصل على المركز الثاني فريق عمل المتابعة والإصلاح الذاتي بمستشفى الراجحي، والمركز الثالث جاء فريق عمل البوابة الإلكترونية بمركز شبكة المعلومات، والمركز الرابع لفريق عمل متحف التشريح بكلية الطب البيطري، والمركز الخامس لفريق عمل وحدة الخدمات الإلكترونية، أما عن فئة أفضل الكليات فقد حاز على المركز الأول كلية الهندسة، والثاني كلية التمريض، والثالث كلية الزراعة، والرابع كلية العلوم، والخامس كلية الصيدلة.

وجرى عرض حفل فني؛ لفريق الموسيقى والكورال بكلية التربية النوعية، وقدم عدداً من الفقرات والأغاني بقيادة المايسترو مودي نشأت، وإشراف الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، والدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية.