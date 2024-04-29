اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الأسنان تعلن أسماء الفائزين بمقاعد عضوية مجلس النقابة العامة فوق وتحت السن

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان 2024، اسماء الفائزين بمقاعد عضوية النقابة العامة فوق السن، وتحت السن.

وجاءت الأسماء كالتالي:

نتيجة الفائزين في انتخابات نقابة أطباء الأسنان على مقاعد أعضاء الجمهورية فوق السن، كل من الدكتور محمد المفتي، والدكتورة جيلان الجندي، والدكتور أشرف زعلوكً.

أما مقاعد أعضاء الجمهورية تحت السن، فاز بها كل من: الدكتور أسماء دسوقي، والدكتور خالد عبد الباسط، والدكتور عمر شوبير.

وجاءت مقاعد المناطق على مستوى الجمهورية، كالتالي:

منطقة جنوب الصعيد: تيسير قبيصي

منطقة شمال الصعيد: نعمة عبد التواب

منطقة القاهرة والجيزة: حازم بري

منطقة وسط الدلتا: السيد سجاعي

منطقة شرق الدلتا: صلاح عبد الحي

منطقة غرب الدلتا: أحمد أبو شعرة