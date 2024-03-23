جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي مُتأثرًا بإصابته خلال اشتباك مع مقاوم فلسطيني غرب رام الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده من وحدة "دفدوفان" والذي كان ضمن سبعة أصيبوا في عملية إطلاق نار غرب محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية صباح أمس.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس إصابة 7 من جنوده بجروح خلال اشتباكات استمرت 5 ساعات على الأقل غرب رام الله، مع المقاوم الفلسطيني مجاهد بركات منصور من قرية دير بزيع قبل أن يعلن استشهاد المقاوم.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية صباح أمس أن 7 جنود أصيبوا بعملية إطلاق النار، وأن الاشتباك مع المقاوم استمر خمس ساعات.

وجاءت الاشتباكات خلال ملاحقة المقاوم بعد أن فتح النار على حافلة صغيرة تقل مستوطنين. وحسب القناة، فهناك جندي آخر إصابته حرجة.