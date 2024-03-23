روسيا تتوعد بمحاسبة كل المتورطين في الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الأجهزة الخاصة ووكالات إنفاذ القانون الروسية تحقق في الحادث الذي وقع في قاعة الموسيقى في "كروكوس سيتي هول"، وستتم محاسبة "الجناة والمنظمين والمقاولين" في هذا الهجوم الإرهابي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها: "تقوم الأجهزة الخاصة الروسية ووكالات إنفاذ القانون بالتحقيق في ما حدث. وستتم محاسبة مرتكبي الهجوم الإرهابي ومنظميه ومقاوليه. وستجرى التقييمات القانونية والسياسية المطلوبة. ونشكر بصدق كل من لم يبق غير مبالٍ في أعقاب المأساة".

ومساء أمس، استهدف هجوم إرهابي قاعة الموسيقى في قاعة مدينة كروكوس في مدينة كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، وبحسب وزارة الصحة الروسية، أصيب 147 شخصا. وقتل حتى الآن 133 شخصا. فيما لا يزال عدد المصابين والوفيات مرشح للإرتفاع.

وتم إلقاء القبض على 11 مشتبهًا بهم متورطين في الهجوم الإرهابي، من بينهم أربعة قتلة مأجورين كانوا يحاولون الفرار باتجاه الحدود الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في خطاب متلفز - إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكراني يعد "ثغرة" على الحدود حتى يتمكن الإرهابيون من عبورها. وتعهد بتحديد هوية كل من يقف وراء الهجوم على قاعة مدينة كروكوس ومحاسبتهم، وأعلن يوم 24 مارس، يوم حداد وطني.