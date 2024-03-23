غدا.. طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والصحراء الغربية وسيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمرعلى فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 21 12

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 22 10

نخل 19 07

كاترين 14 04

الطور 22 13

طابا 19 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 10

السلوم 19 09

سيوة 22 07

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 31 18

حلايب 28 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 11

قنا 24 13

الأقصر 26 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 30 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 19

المدينة 29 14

الرياض 30 19

المنامة 27 23

أبوظبي 36 27

الدوحة 27 23

الكويت 25 20

دمشق 17 05

بيروت 18 12

عمان 13 06

القدس 14 06

غزة 18 13

بغداد 20 13

مسقط 30 25

صنعاء 27 13

الخرطوم 37 22

طرابلس 22 17

تونس 25 13

الجزائر 18 15

الرباط 21 12

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 01-

إسطنبول 16 09

إسلام آباد 29 15

نيودلهي 34 21

جاكرتا 33 25

بكين 15 08

كوالالمبور 34 26

طوكيو 17 10

أثينا 18 09

روما 18 08

باريس 13 03

مدريد 25 11

برلين 08 04

لندن 13 05

مونتريال 01 05-

موسكو 05 02

نيويورك 09 01

واشنطن 13 01

نواكشوط 26 17

أديس أبابا 25 15