بالفيديو.. عمرو الورداني: العبادة لم تشرع لرضا الإنسان عن نفسه

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن هناك قانون مهم من قوانين الحياة، وهو قانون تحديد الوجهة، لافتا إلى أن من يعرف قبتله ووجهته بصل بصورة سهلة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فإنه لي"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "تجد الناس تفسح له الطريق، فالحياة لها سعة، مثل الاخرة، فإذن لازم نعرف مقاصدنا التى ولدنا من اجلها".

وتابع: "فى رمضان لازم يكون لينا وجهة ومقصد، وفى رمضان العبد يولد من جديد، والعبادة لم تشرع لترض عن نفسك وإنما لتتعلق برضا ربك".