محافظ الدقهلية يحيل 371 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 371 محضرا تموينيا للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك بعد تمكن الحملات المكبرة التي تشنها مديرية التموين بمشاركة جهاز حماية المستهلك واللجان الخماسية بالمراكز والمدن والطب البيطري ومباحث التموين من ضبطها بـ10 مراكز بنطاق المحافظة.

وقال المحافظ إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

واشار محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية اسفرت عن تحرير 371 محضرا بالمخالفات بنطاق 10 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن جمصه وحي شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة وأجا والمنزلة وميت غمر ودكرنس ونبروه وشربين والمطرية .

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي جرى تنفيذها بالمراكز شملت المرور علي 610 مخبز علي مدار 3 ايام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمي أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

كما تم المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

وكانت المخالفات التي حرى ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة.

وجرى إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ علي 144 كجم لحوم مفرومة وكبده و3000لتر سولار و100 كجم جبنه رومي و3 طن ملح و1.5 طن نخالة و37 شيكارة علف و 15 اسطوانة بوتاجاز و120 باكيت مكرونه و700 كجم جبنه و300 لتر كلور و 110 طن سكر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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