تحرير 146 محضرا وإحالة أصحابها للنيابة خلال حملات "التموين" بالدقهلية

أعلن المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إعدام 290 كيلو لحوم ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و التحفظ على 150 كجم لحوم بلدية، و33 شيكارة سماد و540 كرتونة سناكس و400 لتر سولار و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين خلال حملات مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات لي شهر رمضان المبارك بنطاق 11 مركز ومدينة على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين ان الحملات التي جرى تنفيذها أسفرت عن تحرير 146 محضر بالمخالفات واحالة أصحابها للنيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

جرى شن الحملات بمراكز ومدن نبروه وتمي الامديد، ميت غمر، وبني عبيد، وطلخا، وبلقاس، والجمالية، ودكرنس، والمنصورة، ومنية النصر، والمنزلة، وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على 280 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين ايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر غش تجاري محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى محاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و محاضر ذبح خارج السلخانة.

حملات تموينية مكبرة على المخلات فى الدقهلية (5)

حملات تموينية مكبرة على المخلات فى الدقهلية (3)