أبو الهول: الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب لم تتوقف أبدًا

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن موقف مصر ثابت من مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودائمًا ما تحاول إسرائيل بتنفيذ المخطط منذ عام 1948 وعلى مدار سنوات، ولكن الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب لم تتوقف أبدًا ورفض مصر القاطع لفكرة التهجير، مؤكدا أن رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية مستمدة من احتياجات الفلسطينيين.

واستكمل خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تسعى دائمًا للتهدئة لأنها في صالح الشعب الفلسطيني، ولأن هناك فارقًا شاسعًا في القوة العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتابع الكاتب الصحفي، أن مصر تواصل جهودها على كافة المستويات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وعملت على إدخال المساعدات من أغذية ومياه وأدوية حتى تساعد الفلسطينيين على الصمود، وإفشال المخططات الإسرائيلية للتهجير القسري، مؤكدا أن الجهود المصرية متواصلة لدعم غزة للوصول للتأثير المطلوب.