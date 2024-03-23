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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب سيدات الطائرة يفوز على تونس ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

منتخب سيدات الطائرة
منتخب سيدات الطائرة
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توج منتخب سيدات الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية المقامة في أكرا بغانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/21
25/20
25/20

وتأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائي بالفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة.

يذكر أن منتخب السيدات قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقى مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

 

منتخب الطائرة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر سيدات الطائرة اتحاد الطائرة عماد نوار مدير ا