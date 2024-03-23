جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد اجتماع لجنة تحكيم جوائز بالبحيرة

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بمحافظ البحيرة، لمناقشة نتائج عملية التقييم ومتابعة أعمال التحكيم للجوائز الداخلية بالوحدات المحلية للمحافظة، وذلك بمشاركة سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، د. عبدالحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، وبمشاركة د. ياسر كحلوت، أستاذ بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، م. عبد السلام عبد السميع، خبير الجودة والتميز، د. عبد العظيم حرب، رئيس فريق.



وخلال الجلسة الافتتاحية، أشارت سهى سعيد إلى أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، الأمر الذي دفع إدارة الجائزة للتوسع في تطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي لتضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بالمحافظات ومنها محافظة البحيرة والمنيا وجنوب سيناء بهدف ترسيخ واستدامة ثقافة التميز بكافة القطاعات وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.

واكدت سهى سعيد أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز داخلها والعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي ساهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة.



من جانبه أشار اللواء/ محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد من محفزات الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة من خلال تعظيم موارد الدولة المادية والبشرية بهدف تقديم خدمات افضل للمواطنين ورفع مستوى جودة المعيشة، مشيدا بالدعم المقدم من إدارة الجائزة خلال مراحل تدشين منظومة التميز الداخلي بالمحافظة.



يشار إلى تقدم عدد 14 طلب ترشح عن فئة " مركز ومدينة" و 9 طلب ترشح عن فئة " القرى" بالمحافظة لتتأهل إلى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الاوائل تمهيداً للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024.