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السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جولات مفاجئة في الدقهلية علي المواقف ومحطات الوقود للتأكد من التسعيرة الجديدة

جولات مفاجئة في الدقهلية
جولات مفاجئة في الدقهلية بالمواقف ومحطات الوقود
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تفقد عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، المواقف العمومية ومحطات الوقود للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة والتزام أصحاب محطات الوقود بأسعار الوقود الجديدة دون زيادة عقب قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي.

وقال الدكتور أيمن مختار،محافظ الدقهلية، أن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي تمت بنسبة 10 % فقط وهناك متابعة ورقابة مشددة علي جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.

وكلف محافظ الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور والمتابعة المستمرة لكافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع إدارات المرور والتموين ومباحث التموين .

ووجه مختار رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين من خلال إلغاء التصاريح والتراخيص الصادرة لهم .

وأوضح " المحافظ " بأنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما أوضح مختار بأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيراً إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

يذكؤ أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و 75 قرشاً والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب لتصبح أسعارهم الجديدة كالتالي السولار 10 جنيه للتر، بنزين 95بسعر 13,50 جنيه للتر، بنزين 92 بسعر 12,50 جنيه للتر، البنزين 80 يسعر 11 جنيه للتر، الغاز الطبيعي 6.50 جنيه للمتر المكعب .

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جولات مفاجئة في الدقهلية بالمواقف ومحطات الوقود

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