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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

على خطى النقشبدي.."ندى السيد" ابنة الدقهلية منشدة دينية من طراز رفيع

المنشدة ندي السيد
المنشدة ندي السيد
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موهبة غير عادية  عندما  تستمع اليها  تجد  تنتقل  الي  عالم من الروحانيات فهي تجيد الأداء  في الإنشاد الديني، وتبدع في  المقامات الغنائية، والبرغم من انها  في اوائل عقدها الثاني من عمرها، إلا انك تشعر انك  أمام  كبار المنشدين، تحدت الصعاب وحرصت علي ممارسة الانشاد الديني بالرغم من أنها فتاة نشأت في محافظة الدقهلية، وهي المنشدة “ندي السيد”  ابنة مدينة بلقاس بحافظة الدقهلية.، عضو بفرقة الموهوبين بقصر ثقافة المنصورة.


وتقول " ندي السيد ” ابنة مدينة..بلقاس، لـ “ البوابة نيوز”   انها طالبة تدرس  بالصف الرابع بكليه التربيه والطفوله المبكرة التابعة إلي جامعة المنصورة،  وأن الله رزقنها موهبه   الانشاد الديني وعوةبة صوتها منذ  الصغر.

 وتضيف ان أسرتها شجعتها وودعمت موهبتها، وتتابع انها أحبت تلاوة القرآن الكريم  منذ طفولتها، وأن زملائها شجعوها علي تلاوة القرآن الكريم،والإنشاد الديني.

وتتابع أنها  تعشق الإستماع للا نشاد الديني للشيخ سيد النقشبندي  و الشيخ نصر الدين طوبار.. وتأثرت  يهما وتحاول تقليدهما.

 و تحكي انها سعت الي تطوير موهبتها فانضمت الي قسم الانشاد "بفريق الموهوبين" بقصر  ثقافة  المنصورة منذ  عامين تقريبا"، وتقول ندي السيد، إن الفريق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو فرج  رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى.

وتتابع: دعمها عمرو  فرج رئيس ألادارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى،ومسؤلي قصر ثقافة  المنصورة  ومسؤلي الفريق وكما دعمها زميلها  المنشد هاني الخضر.
وتستكمل: انها شاركت  في العديد من حفلات  قصر ثقافة المنصورة ومنها.حفلات علي مسرح ام كلثوم، وشاركت في ليالي رمضان  بالدقهلية، وشاركت حفله نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، وكما شاركت   في مسابقة إنشاد ديني تابعة الي كليتها.

كما أنها  حصدت المركز الاول علي مستوي الكلية،وشاركت ف حفلات تابعة الي  نادي جزيره الورد الرياضي بالمنصورة وكما  استضامتها قنوات فضائية،
وتحلم" السيد  "بالشهرة  والنجومية   كبار المنشدين وتمصيل بمصر بدول  عربية وأجنبية.

المنشدة ندي السيد 

 

الهيئة العامة لقصور الثقا الدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافه لدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عمرو فرج رئيس الادارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي