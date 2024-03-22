محافظ الشرقية يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور علي مواقف سيارات الأجرة المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إنتظام الحركة داخل المواقف تزامناً مع إرتفاع أسعار البنزين والسولار ، مشدداً على عدم السماح لأي من سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس التلاعب بأسعار تعريفة الركوب الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها ، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة ، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة دون تهاون على المخالفين.

كما شدد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود مستودعات الغاز للتأكد من إلتزام تطبيق التسعيرة الجديدة للمواد البترولية بعد تحريك سعر المواد البترولية بدءاً من اليوم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، حرص رؤساء المراكز والمدن على المرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة انتظام سير حركة سيارات الأجرة والإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المعلنة ، والتأكد من البنرات الموضح عليها تعريفه الركوب الجديدة بأماكن واضحه أمام المواطنين داخل المواقف .

ناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث اي زيادة في تعريفة الأجرة او عدم توافر المواد البترولية داخل محطات الوقود وذلك على مدار 24 ساعة والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.

محافظ الشرقية يتابع تعريفة الركوب بمواقف سيارات الأجرة

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