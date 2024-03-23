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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الزراعة تعتزم تطوير 5 محطات وقود بتكلفة 30 مليون جنيه

محطة وقود تابعة لقطاع
محطة وقود تابعة لقطاع الزراعة الآلية
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قال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أن القطاع وضع رؤية لتطوير محطات الوقود التابعة له على مستوى الجمهورية وعددهم ٥  محطات في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والوادى الجديد والبحيرة والإسكندرية  (القصاصين - قويسنا - وشرق العوينات - ووادي النطرون - جناكليس جار تطويرها ) من خلال تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع التعاون للبترول وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة محددة تحقق عائدا سنويا للقطاع وبعد انتهاء مدة الإيجار تؤول هذه المنشآت للزراعة الالية وتصبح ملكا لها .


وأشار الأشقر، في تصريحات  صحفية اليوم، إلى أن تكلفة تطوير المحطات حوالي 30 مليون جنيها تحملها المستثمر بالكامل مع التعاون للبترول ، دون أي أعباء على قطاع الزراعة الآلية

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الزراعة الآلية الوقود نظام حق الانتفاع