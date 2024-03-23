قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية فجرًا

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيًا في الضفة الغربية فجر اليوم السبت.

وأوضح النادي أن عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغ 7740 شخصًا.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا إلى 136 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية قطاع غزة بـ "مقبرة الصحفيين"، حيث أشارت إلى أن إسرائيل تقوم بممارسات تهدف إلى خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وتعرقلهم في مهامهم الميدانية بمختلف الطرق، بالإضافة إلى فرض الحصار والتهجير، ومنع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، وقطع الإنترنت، وتلقيهم رسائل تهديد.