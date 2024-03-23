كولر يفتح تحقيقا لمعرفة سبب تجدد إصابة ياسر إبراهيم

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تحقيق عاجل لمعرفة سبب تجدد إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق بعدما كان اللاعب قريب من العودة للتدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات.

وتفاجأ الجهاز الفني، بتجدد إصابة ياسر إبراهيم، في العضلة الخلفية خلال الساعات الماضية، قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي منذ 4 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق ضد ميدياما الغاني بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأثار تجدد إصابة ياسر إبراهيم غضبا كبيرًا لدي المدير الفني السويسري الذي طلب تحقيقا عاجلا لمعرفة سبب تجدد الإصابة ومن المسئول عن هذا الأمر خاصة في ظل تعرض عدد كبير من لاعبي الفريق لإصابات عضلية ووغيابهم لفترات طويلة.

وتلقى “كولر” صدمة كبيرة بتجدد إصابة ياسر إبراهيم، بعدما أظهرت الأشعة الجديدة التي أجراها اللاعب حاجته لفترة تصل إلى 6 أسابيع، مما يعني غيابه عن مباريات الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وربما تصل فترة الغياب إلى نصف نهائي دوري الأبطال في حال تأهل الفريق.