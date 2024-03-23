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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض: نأمل في تشكيل مجلس انتقالي في هايتي

جون كيربي
جون كيربي
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قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية تأمل في أن تشهد هايتي تحركا لتشكيل مجلس انتقالي لحكم البلاد.
وأضاف كيربي ـ في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الإخبارية - "أن جهودنا تتلخص في 3 أشياء أساسية وهي العمل مع الهايتيين لعملية انتقالية سياسية، قيامنا بمساعدة الأمريكيين الذين يريدون مغادرة هايتي على الخروج بأمان، بالإضافة إلى العمل مع كينيا في مهمة دعم أمني متعددة الجنسيات بقيادة كينية ".
وكان رئيس وزراء هايتي أرييل هنري قد أعلن خلال الأسابيع الماضية أنه سيستقيل بعد تشكيل مجلس رئاسي انتقالي مع تصاعد أعمال العنف في البلاد.
وتشهد هايتي، حالة طوارئ بعد أن سيطرت العصابات على عدة مناطق في البلاد، بما في ذلك الحي المحيط بالسفارة الأمريكية في بورت أو برنس، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أكثر من 360 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف.

هايتي مجلس الأمن القومي الأمريكي البيت الأبيض