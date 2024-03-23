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السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم.. «المرافق العامة» تعقد مؤتمرًا لبحث خطة المشاركة في المشروعات التنموية 2030

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تعقد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة مؤتمر الجمعية العمومية، اليوم السبت، برئاسة هشام فؤاد عضو مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر. 

يناقش المؤتمر الموسع بنادي الكهرباء والذي يضم ممثلي العاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي تقارير بشأن المشاركة الناجزة في إقامة المشروعات التنموية العملاقة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.


يتم في المؤتمر إقرار خطة نشاط النقابة العامة للمرافق ولجانها النقابية التي تؤكد على المشاركة الإيجابية ٢٠٣٠ في إقامة الجمهورية الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب التوسع في أنشطة الخدمات وتوفير الرعاية الأجتماعية للعاملين وأسرهم وإقرار تعديلات اللوائح المالية ونظم العمل وبرامج التوجيه والتثقيف العمالي تماشيًا مع آليات التحول الرقمي الشامل.


وجهت النقابة العامة للمرافق الدعوة للقيادة التنفيذية وكبار المسؤولين بقطاعات العمل بالكهرباء والإسكان والمياه بجانب رؤساء النقابة العامة العمالية للمشاركة في المؤتمر الذي يضم عدد من اللجان الفنية والنوعية.

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