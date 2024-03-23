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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا.. منفذو هجوم موسكو كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف

الهجوم على مول تجاري
الهجوم على مول تجاري
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن المتحدث باسم لجنة التحقيق في هجوم موسكو يقول من السابق لأوانه التحدث عن مصير المهاجمين، وكان منفذو هجوم موسكو كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري.

ومنذ قليل، أعلن الأمن الروسي، أن القوات الخاصة الروسية تمكنت من القبض على شخص مشتبه فيه قرب مركز "كروكس سيتي هول " أنه كان من ضمن المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي، ويتم التحقيق معة الآن لمعرفة ملابسات الهجوم الإرهابي.

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