«حق عرب» الحلقة 12| إشعال رياض الخولي النيران في الملثمين يذكّر «العوضي» بمقتل والده

شهدت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي الكثير من الأحداث أبرزها إشعال رياض الخولى المعلم عبد ربه النار في المكان الذي احتجز فيه الملثمين الذين ضربوا عليهم النار أثناء تسليم الآثار.



وحاول “عرب” أحمد العوضي إنقاذهم ولكن عبد ربه منعه، مؤكدا أنهم يستحقون ذلك وإنه يحرق كل من يعاديه ويظهر الموضوع وكأنه ماس كهربائي وهذا المشهد جعل عرب يتذكر كلام والدته بأن عبد ربه هو من حرق وقتل والده.

تضمنت الحلقة أيضا إعلان زواج حنان الغرباوى الفنانة دينا فؤاد من عرب خلال أسبوع كما اعترفت أنغام بنت عبد ربه لوالدتها صباح الفنانة وفاء عامر بأنها تحب عرب وسبب حزنها ودموعها معرفتها بخبر زواجه من حنان الغربوى.

ويبدو أن الحلقات القادمة ستشهد المزيد من تصاعد الأحداث فبمجرد أن علم وليد فواز خبر زواج حنان من عرب بدأ فى صناعة المكائد لعرب وحنان حيث ذهب لابنه الداية التى اتهم عرب بقتلها ولمح لها إنه سيعيد عرب للسجن، مؤكدا أنه هو من قام بقتلها كما حاول رباح جعل وفاء مكى والتى تجسد دور مرات أبو حنان تحت عينيه وأعطى لها مفتاح شقته لتسكن فيها بعد قيام الغرباوى والد حنان بطلاقها وطردها في الشارع، وانتهت الحلقة بسؤال عرب بشكل مباشر لعبد ربه قائلا له أنت قتلت أبويا.