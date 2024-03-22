دعاء الليلة الـ 13 لشهر رمضان المبارك

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثالثة عشرة من شهر رمضان .

اللهم آمن روعاتنا واستجب دعائنا حبب الإيمان إلى قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم إكفنا بما رزقتنا وهدىء من نفوسنا الضعيفة الغافلة وقنا عذاب النار بصيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا ..اللهم ياقوى يامتين تقبلنا عابدين طائعين صادقين مخلصين وانصرنا على الشيطان الرجيم وخدامه الكافرين بالله القوى المتين وبارك لنا فى كل حياتنا بذكرك والصلاة والسلام والبركة على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..بسم الله الرحمن الرحيم ۞وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ) صدق الله العظيم ..اللهم انصرنا على انفسنا واجعل جهدنا الأكبر جهاد النفس وباعد بيننا وبين شهوات النفس كما باعدت بين المشرق والمغرب ..اللهم ارحمنا من ألم فراق من سبقونا اليك وتركونا فى الدنيا ..اللهم ارحم موتانا وشهداءنا الابرار فى سيناء وغزة وخان يونس وجباليا ورفح وانصر اهل مصر وفلسطين على الصهاينة واتباعهم وخدامهم نصرا قويا عزيزا ياقوى يا متين يا الله يا معز الصائمين المصلين العابدين ،أعزنا يا الله بعبادتك وطاعتنا لك فى الباطن والظاهر والظاهر والخفى ياعالم الغيب والشهادة..بسم الله الرحمن الرحيم((85) قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ )صدق الله العظيم.. اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا ممن يتبع سنة النبى ويسير على نهجه القويم ،اللهم اجعل خاتم المرسلين مثلنا الاعلى فى الدنيا والدين وهىء لنا من أمرنا رشدا..

بسم الله الرحمن الرحيم((89) قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِيۖ قَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡنَآۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (90) قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيۡنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ ) صدق الله العظيم..اللهم صبرنا على كل صعب إيمانا منا بك وينصرك لنا على متاعب الدنيا ..اللهم لك الملك ولك الحمد تحيى وتميت وانت على كل شيئا قدير..اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بصيامنا وصلاتنا وقيامنا يارب ..بسم الله الرحمن الرحيم ((98) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ) صدق الله العظيم.. اللهم أرزقنا ما يسترنا ولا يحوجنا لخلقك واجعلنا فى مصر آمنين ..اللهم إحفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها وارضها وسماءها ومياهها وحدودها والازهر والكنيسة والقضاء وكل أعمدة الدولة وعزز قدرات بلادنا يا الله ويحرسها من كل خائن وكاره وحاقد ولك نتوجه يا الله بقولها الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.