سيمون لـ"البوابة نيوز": الفنان محمود مرسي كان بياخد رأيي فى أدائه بعد كل مشهد

كشفت الفنانة سيمون كواليس مشاركتها العمل فى بدايتها الفنية مع الفنان القدير محمود مرسي من خلال مسلسل "أبو العلا البشري"، والذى شهد أحد أسباب ميلاد الفنانة سيمون فنيا.

وأضافت سيمون فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الفنان القدير محمود مرسى كان يأتي بعد كل مشهد يسألني عن رأيي فى أدائه، وأنا كنت أجيبه وأقول رأيي رغم أني فى البدايات من العمر الفني، وبعدها علمت أنه يفعل ذلك لأنه يريد مني أن أجيبه بخلفية الجمهور لأني ما زلت بدون خبرة فنية كبيره فأنا أجيب بخلفية الجمهور.



وأكملت "تفكير فى منتهي العظمة والتواضع، ويدل على هذا الجيل الفني العظيم وكيف كان يسعي طوال الوقت إلى البحث عما ينال رضا الجمهور، وعن أفضل أداء فني فى كل تفاصيل العمل، إلى جانب تقدير الوجوه الشابه وإحتوائها.



تشارك الفنانة سيمون فى السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "صيد العقارب"، مع مجموعة كبيرة من النجوم غادة عبدالرازق، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، محمد على رزق، منال سلامة، تأليف باهر دويدار والإخراج أحمد حسن.