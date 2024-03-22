تحرك لاعبي المنتخب من الفندق لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

يلتقي مساء اليوم الجمعة منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة علي استاد مصر بمشاركة منتخبات "مصر، نيوزيلندا، كرواتيا، وتونس"، ضمن الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"

تقام المباراة في العاشرة مساء اليوم الجمعة ، ويخوض الفراعنة مباراتين فقط فى الدورة الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا، أما المباراة الثانية فمع أحد طرفى المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فوز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

ويعتبر لقاء منتخب مصر أمام نيوزيلندا التجربة الأولى للجهاز الفني الجديد للفراعنة تحت قيادة حسام حسن الذي تولي المسؤولية عقب إقالة البرتغالي روي فيتوريا



تضم قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مام عاشور - محمد مجدى أفشة - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي – مصطفى شلبى - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

ومن المنتظر حضور 30 ألف مشجع لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر علي استاد مصر بالعاصمة الادارية الجديدة



من جانبه حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ، استعداداً لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية، والتى اعتمدها الاتحاد الدولى لكرة القدم لتكون ضمن سلسلة "فيفا سيريس" في الأجندة الدولية.

وتشارك فى بطولة كأس عاصمة مصر الودية منتخبات "مصر ، كرواتيا، نيوزيلاندا، تونس" وتستضيفها مصر فى الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ مارس الجارى ، ويعد مشروع "فيفا سيريس" هو أحدث مشروعات الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم مباريات ودية بين منتخبات من قارات مختلفة.

وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى وجميع اللاعبين، والثقة فى تقديم عرض قوي ببطولة كأس عاصمة مصر الودية فى صورة تعبر عن مرحلة جديدة يسعى فيها الجميع لتحقيق انجازات للمنتخب الوطنى فى مختلف البطولات التى يشارك بها .



واعرب عن تمنياته بالتوفيق للاعبى المنتخب والجهاز الفنى فى تلك البطولة الودية التى تعد التجربة الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن حسام حسن، مؤكداً ثقته فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن المنتخب عليه تحقيق الاستفادة القصوى من البطولة الودية المعتمدة ضمن الأجندة الدولية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة فى منافسات التأهل لكأس العالم وكذلك المنافسات المقبلة ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.