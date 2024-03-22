يسرا اللوزي تبدأ العلاج من الإدمان وتوافق على تأجير الرحم

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل صلة رحم العديد من المفاجآت ليسرا اللوزي. بعد أن اكتشف والدها حقيقة إدمانها لأحد العقاقير المهدئة، وقرر احتجازها في البيت، اتصلت ليلى )يسرا اللوزي( بيوسف ليساعدها على شراء كمية جديدة من المهدئات. تتناول ليلى المهدئات وتذهب برفقة يوسف إلى الديسكو، ولكنها تقابل أول مفاجآت الحلقة هناك.

بعد أن يكتشف زوجها حسام حقيقة ما تمر به يذهب إلى الديسكو وهناك يكتشف أن يوسف يضع شيئا غريبا في مشروب ليلى أثناء غيابها. وبعد مواجهته بفعلته ينشب شجار بينهما ويخرج حسام من الديسكو مصطحبا ليلى.

في هذه اللحظة تعود ليلى إلى رشدها وتقرر أن تذهب برفقة حسام لمقابلة المرأة التي يستأجر رحمها. وهنا تحدث المفاجأة الثانية، حيث تقرر ليلى بعد مقابلة حنان أن تشارك حسام خطته وتتراجع عن قضية الخلع وتبدأ في العلاج من الإدمان حتى تكون في حالة جيدة بعد قدوم طفلها إلى الحياة.

مسلسل صلة رحم من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.

أحدث أعمال يسرا اللوزي فيلم ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، ويدور في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن. وتشارك يسرا اللوزي في بطولة الفيلم أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور، سيد رجب، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله.