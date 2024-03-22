تراجع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة لينخفض سعر الجرام مقدار 130 جنيه على الأقل .
وسجل سعر عيار 21 نحو 2990 جنيه للبيع و 3020 جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2167 دولار للبيع و 2168 دولار للشراء وعيار 14 نحو 1999 جنيه للبيع و 2019 جميع للشراء .
بلغ سعر عيار 18نحو 2568 جنيه للبيع و 2588 جنيه للشراء وعيار 24نحو 3412 جنيه للبيع و 3451 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 23.92الف جنيه للبيع و 24.16الف جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يتراجع 130 جنيها في التعاملات المسائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة لينخفض سعر الجرام مقدار 130 جنيه على الأقل .
تراجع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة لينخفض سعر الجرام مقدار 130 جنيه على الأقل .