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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الذهب يتراجع 130 جنيها في التعاملات المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجع سعر الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة لينخفض سعر الجرام مقدار 130 جنيه على الأقل .
وسجل سعر عيار 21 نحو 2990 جنيه للبيع و 3020 جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2167 دولار للبيع و 2168 دولار للشراء وعيار 14 نحو 1999 جنيه للبيع و 2019 جميع للشراء .
بلغ سعر عيار 18نحو 2568 جنيه للبيع و 2588 جنيه للشراء وعيار 24نحو 3412 جنيه للبيع و 3451 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 23.92الف جنيه للبيع و 24.16الف جنيه للشراء.

عيار الذهب سعر جرام الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر عيار 24