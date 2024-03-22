شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على السائقين، اليوم الجمعة، الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة والتي أعلنتها المحافظة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

محافظ بورسعيد للسائقين: لا تستغلوا المواطنين

وشدد المحافظ، خلال تفقده الميناء البري الجديد بحي الضواحي، بعد تحريك أسعار الوقود، على تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيرفيس والنقل الجماعي للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة للمواصلات.

والتقى محافظ بورسعيد عددًا من المواطنين، للتعرف على آرائهم في مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء البري، مؤكدًا أنه صُمم على أحدث طراز تماشيًا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في كل المجالات، لافتًا أنه جرى تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.