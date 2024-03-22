افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد المهاجرين بالضبعة، بحضور الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات، وعمد ومشايخ الضبعة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أن المساجد تم إنشائه على مساحة 500 مترا ومساحة الصحن 300 متر مربع، بالإضافة إلى دورات المياه الملحقة وبه مئذنه، وتم انشاؤه بالجهود الذاتية وفرشه من خلال وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية نحو 3.5 مليون جنيه.

كما يفتتح في ذات الوقت بحضور القيادات التنفيذية ثلاث مساجد أخرى وهى مسجد زقاوة بسيوة على مساحة 600 مترا بصحن بلغ 300 متر مربع، ومسجد يادم بمرسى مطروح على مساحة 200 مترا بصحن بلغ 150 مترا، ومسجد الرحمن بمدينة الحمام على مساحة 85 متر مربع.

وفي خطبة الجمعة أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن شهر رمضان شهر الانتصار على النفس والشهوات وغلبة الشيطان وهو شهر الصبر ونفاذ الإدارة وقوة العزيمة؛ لذا تعددت انتصارات الأمة الإسلامية في شهر رمضان المبارك من بدر وفتح مكة والأندلس وعين جالوت والعاشر من رمضان الذي اجتمعت فيه كلمة الأمة وتوحد صفها لاسترداد الأرض والدفاع عن الوطن مع تخطيط سليم وإعداد جيد وإرادة صلبة لتحقيق النصر، لقد اجتمعت الأمة شعبا وجيشا على استرداد الكرامة فكان توفيق الله ونصره تحية تقدير وإكبار لجيش مصر والرحمة لشهدائنا الأبرار.



وقد هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأهالي على الافتتاح المبارك، وأبدى اهتمام القيادة السياسية بمطروح عامة والضبعة خاصة واستمع لمطالب الأهالي ووعد بتتفيذها جميعا.

بتكلفة 3.5 مليون جنيه.. محافظ مطروح يفتتح مسجد المهاجرين بالضبعة

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