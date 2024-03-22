تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير وانتظام العمل بأحد محطات الوقود، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بعد الأسعار الجديدة للبنزين والوقود.

بعد رفع أسعار البنزين.. محافظ بورسعيد يتفقد أحد محطات الوقود

أكد محافظ بورسعيد، خلال جولته، على أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة المحددة للوقود والبنزين والسولار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطن، والإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة.

وأوضح أن محافظة بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا في محطات الوقود، ضمن خطة المحافظة لتزويد محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين والسولار، مشددًا على توفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال الحصول على الخدمة.