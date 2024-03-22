اختلال في عجلة القيادة.. الاستعلام عن صحة 6 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالمنيب

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 اشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ربع نقل كانت تنقلهم أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المباحث بالتحريات حول الواقعة.

اختلال بعجلة القيادة

وأفادت التحريات أن السبب وراء انقلاب السيارة الربع نقل هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انحراف إطارها فانقلبت محدثة اصابات لـ6 اشخاص كانوا يستقلونها.

بدا الحادث بتلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى دائري المنيب.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل تقل مجموعة من الأشخاص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها اتجاه الهرم.

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتلت النيابة التحقيق.