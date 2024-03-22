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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق بحي بولاق الدكرور.. صور

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات بحي بولاق الدكرور
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شنت محافظة الجيزة، من خلال حي بولاق الدكرور حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمحلات والمطاعم والمقاهي، حيث كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.


 واستهدفت الحملات شارع التحرير مع صفط ، وأسفرت الحملات عن مصادرة عدد إشغال متنوعة عبارة كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودرجات بخارية  وتم إيداع المضبوطات مخازن القطاع وجاء ذلك بمتابعة وإشراف المهندس عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور ومجموعة العمل المرافقة بالحي.

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