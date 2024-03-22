تابلوهات الفرقة القومية للفنون الشعبية تخطف أنظار جمهور ساحة الهناجر.. صور

شهدت فعاليات الليلة الرابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مشاركة شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الفقرات الفنية المتميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى.

وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها: "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الحصان، العصا، التنورة، البمبوطية" والتى قد حازت على إعجاب جمهور المسرح.

كما شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بباقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، منها: "التوازن على الكراسي، المطبخ الصينى، الحبال، المهرج، الساحر"، وذلك تحت إشراف الفنانة ليلى الجوهرى، وقد تفاعل الجمهور بمختلف الأعمار مع فقرات السيرك المشوقة.

وكل عام اعتاد البيت الفنى للمسرح، المشاركة فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يقدم برنامج هل هلالك "ركن الطفل" الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

ويشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل 2024.