أنهى حياته بطلقة خرطوش.. حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بالبدرشين

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شاب بطلقات خرطوش في مشاجرة مع آخر بالبدرشين، وانتدبت مفتش الصحة لتشريح جثمان الشاب المتوفي وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم بإطلاق النيران على ذمة التحقيق، والتحفظ على السلاح المستخدم، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

والبداية بتلقي مأمور مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى بدائرة المركز باستقبال جثة شاب مات إثر مشاجرة مع آخر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب يدعى "حمزة.م." 17 سنة مصاب بطلقات خرطوش إثر مشاجرة بينه وبين آخر، وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.