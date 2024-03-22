الأهلي يبدأ تجهيز ثنائي الشباب لحل أزمة نقص المدافعين

بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي برئاسة مارسيل كولر بالاستعانة بثنائي فريق الشباب بالقلعة الحمراء معتز محمد وإبراهيم عبد الحكيم، لحل أزمة النقص العددي في خط دفاع الأهلي بسبب كثرة الغيابات.

ويعاني الأهلي من غيابات في خط الدفاع في ظل إصابة ياسر إبراهيم بمزق في العضلة الخلفية، وكثرة إصابات محمود متولي وشكوى محمد عبد المنعم من الإجهاد بخلاف تراجع مستوى رامي ربيعة، وعدم قناعة مارسيل كولر بقدرات خالد عبد الفتاح.

ويرغب مسئولو الأهلي في منح فرصة للثنائي معتز وعبد الحكيم باعتبارهما من اللاعبين المميزين في فرق الشباب، بخلاف أنهما مقيدين في القائمة الإفريقية ولا بد من الاستعانة بهما لتعويض الغيابات في صفوف الفريق الأحمر.

وشارك معتز محمد مع الأهلي في نهاية الموسم الماضي تحت قيادة كولر وظهر بشكل جيد، بينما تواجد عبد الحكيم في معسكر الأهلي الخارجي الأخير بالإمارات وقدم مردودا طيبا. ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل 29 مارس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.