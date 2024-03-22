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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بإطلاق كلب شرس على طالب وإصابته في الشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الطالبين المتهمين بإطلاق كلب شرس على طالب، والتسبب في عقره، بسبب خلافات على الوقوف بالكلب أمام منزل المجني عليه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل تفيد بإصابة نجلها بعقر نتيجة قيام شخصين بإطلاق كلب من نوع الجيرمن، عليه عقب معاتبته لهما بالوقوف بكلب أسفل المنزل بمنطقة الشيخ زايد.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم كريم سمير من ضبط الجناة والتحفظ على الكلب ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بمنطقة الشيخ زايد تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين شرطة ثان الشيخ زايد قسم شرطة ثان الشيخ زايد مديرية امن الجيزة