سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى

شهدت الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بمحافظات القاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية"، سيولة مرورية وانتظام في حركة سير السيارات صباح اليوم الجمعة، وكثفت الخدمات الأمنية والمرورية من تواجدها بالمحاور الرئيسية من تواجدها، حيث ساهم وبشكل كبير فى انتظام الحالة المرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

في سياق متصل شهدت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة انسيابية، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

في حين ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.