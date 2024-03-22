قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم منطقة جبل الشبوني في قرية كفر نعمة غرب رام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال داهمت منطقة جبل الشبوني في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الصحافية في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، بعد اقتحام القرية، والتمركز في عدة شوارع داخلها.

واستشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة أبو ثابت في حي النصر شمال رفح الفلسطينية.

ومنذ صباح اليوم، وتنفذ القوات الإسرائيلية غارات وقصفات مدفعية على أنحاء متفرقة من مدينة غزة، فقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بتنفيذ أحزمة نارية شمال غرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفُا مدفعيًا استهدف منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية، واعتقل مواطنًا فلسطينيًا، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتويات المنزل، ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة إلى المدينة وانتشرت في عدة أحياء منها.