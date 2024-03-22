«النظام والمراقبة» تحدد موانع الاشتراك في أعمال الثانوية العامة 2024

أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة قطاع الإسماعيلية، الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وجاءت التعليمات والضوابط الخاصة باللجنة، كالاتي: ألا يكون المتقدم من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات طبقًا للقرار الوزاري رقم١١٣ لسنة ١٩٩٢م.

ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة أو جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس أمانة الشرف أو الأمانة

ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة التي ينتدب اليها

(السويس - بورسعيد - شمال سيناء جنوب سيناء بعض إدارات مديرية الشرقية وهي بلبيس - العاشر من رمضان - مشتول السوق- منيا يا القمح - أبو حماد - القرين، فاقوس - الصالحية الجديدة - الحسينية - صان الحجر - منشأة أبو عمر شرق الزقازيق

ألا يكون لديك أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة تابعين للقطاع الذي تم ترشيح للعمل عمل به

والدرجة الأولى: الأب الأم الأبناء - الزوج الزوجة

الأخ والأخت الجد والجدة.

الدرجة الثانية درجات الأحفاد.

الدرجة الثالثة: أبناء الأخ والأخت العم والعمة الخال والخالة أبناء الأحفاد.

الدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت أبناء العم والعمة - أبناء والخال والخالة. الة أبناء أبناء الأحفاد.

ضوابط العمل:-

عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب إحداهما حتى الدرجة الثانية.

ألا تكون مستحقا لبدل السفر طبقا للقرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته.

بالنسبة للعاملين المتعاقدين أو يعملون بمكافاة يشترط مرور ثلاثة سنوات على عملهم بالوزارة.

ألا تكون مشتركا بالعمل في أي لجنة أخرى من لجان امتحانات الشهادات العامة والمحلية.

أن تقبل العمل المرشح له من قبل اللجنة على حسب حاجة العمل.

ولفتت لجنة النظام والمراقبة أنه في حالة ثبوت وجود أي من الوقائع الموضحة عاليه بعد كتابة الإقرار سوف يتم اتخاذ الإجراءات.

القانونية حيال هذه المخالفة.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن فتح باب القبول لأعضاء جدد للعمل في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، 10 يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو 2024.