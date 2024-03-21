بالأسماء والصور.. مصرع شخص وإصابة 4 في حادث بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون، في حادث مروري، مساء اليوم الخميس، بمركز باريس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى باريس المركزي.

تبين انقلاب سيارة مزدوجة الكابينة بمنطقة الكيلو 80 بطريق " باريس – درب الأربعين" أسفر عن مصرع عبد الفتاح صلاح محمد، وإصابة كل من محمد سيد عبد الله صلاح، 38 عاما، وشقيقه أحمد، 43 عاما، طاهر محمد سعد، 39 عاما، وسيد محمد السمان، 60 عاما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى باريس المركزي تحت تصرف النيابة العامة والمصابين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة دوبل كابينة بطريق باريس - درب الأربعين