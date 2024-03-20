بالصور.. انطلاق الحملة القومية ضد الحمى القلاعية في الوادي الجديد

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضی الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، تنفيذ أعمال الحملة القومية من خلال اللجان الطب البيطرية الوقائية بقرى المحافظة من خلال لجان طبية وقائية "لجان ثابتة ومتحركة"، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان التأمين والترقيم والتسجيل للماشية ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بضرورة وأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات التسعة؛ للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى جاهزية الإدارات المختصة بديوان المديرية والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات مع تنفيذ خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

وتيسيرًا على المواطنين والمربين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستتولى بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

وناشد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، جميع مربي الأغنام والماعز بضرورة تقديم حيواناتهم للتحصين والتعاون مع الفرق البيطرية، مشيرًا إلى تواصل جهود مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

انطلاق الحملة القومية ضد الحمى القلاعية في الوادي الجديد

تحصن الماشية ضد الحمى القلاعية