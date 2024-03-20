توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالقرى في الوادي الجديد.. صور

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، توزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من جمعية الأورمان وشركة we للاتصالات، لـ ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة، مُوجهًا الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه جرى توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء، وقرى الشركة (٨) و(١٧) و(٥٥) بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

توزيع كراتين مواد غذائية

توزيع وجبات على القرى الفثييرة

توزيع وجبات

حملة إطعام بالوادي