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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالقرى في الوادي الجديد.. صور

توزيع وجبات على القرى
توزيع وجبات على القرى الأكثر احتياجا بالوادى الجديد
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أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، توزيع ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية مُقدّمة من جمعية الأورمان وشركة we للاتصالات، لـ ٥٠٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مدينة الخارجة، مُوجهًا الشكر لجهود التعاون الصادق، ومُشيرًا لخطّة المحافظة لتغطية كافّة الحالات المستحقة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني على مدار شهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه جرى توزيع كراتين المواد الغذائية على حالات تكافل المسجلة بالوحدات الاجتماعية في قرى صنعاء، وقرى الشركة (٨) و(١٧) و(٥٥) بالخارجة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

توزيع كراتين مواد غذائية
توزيع كراتين مواد غذائية
توزيع وجبات على القرى الفثييرة
توزيع وجبات على القرى الفثييرة
توزيع وجبات
توزيع وجبات
حملة إطعام بالوادي
حملة إطعام بالوادي
حملة إطعام في محافظة الوادي الجديد
حملة إطعام في محافظة الوادي الجديد
محافظ الوادي الخارجة كرتونة غذائية