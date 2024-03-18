أم هاشم.. قصة كفاح الأم المثالية على مستوى محافظة الوادي الجديد| صور

حصلت أم هاشم إبراهيم عبد الكريم إبراهيم من محافظة الوادي الجديد، على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024.

وتتميز أم هاشم بالقوة والصلابة، هذه الأم قدوة إيجابية لأبنائها في التعامل مع التحديات والصعاب في الحياة، تعلمهم قيم الصبر والمثابرة وتشجعهم على تحقيق أهدافهم وتطوير مهاراتهم. تكون قادرة على مواجهة المشاكل وحلها بطرق بناءة، مما يعزز الثقة والاستقلالية لدى أبنائها.

جذورها تعود لقرية " زاوية سلطان " من مدينة المنيا، وتبلغ أم هاشم من العمر 66 عامًا وحاصلة على ثانوية عامة وكانت تعمل كبير باحثين "بالمعاش حاليا"، في إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 28 عامًا، وحصلت ابنتها الأولى " إيمان محمد خضر " 42 عاما، على ماجستير وهي طبيبة بيطرية مدير إدارة الإرشاد ومسئول العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، أما الابنة الثانية " أسماء " 36 عاما، فقد حصلت على ماجستير إدارة أعمال وتعمل مسئول خدمة عملاء ببنك القاهرة، ، والثالثة " أماني" على ماجستير طب وجراحة العيون وتعمل بمستشفى الخارجة التخصصي بينما الإبن الرابع أحمد محمد خضر، نائب مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة.

واجهت صعوبات الحياة بكفاءة ونجحت في تربية أبنائها على القيم والأخلاق الحميدة، هكذا تؤكد نجلتها الكبرى الدكتورة إيمان خضر، قائلة: " إن أمي واجهت العديد من التحديات في حياتها، حيث توفي والدي في عام 2016 وكان يعمل رئيس قطاع وجه قبلي ببنك القاهرة، تاركاً لها مسؤولية تربية 3 فتيات وإبن واحد بمفردها.

لم تستسلم أم هاشم للظروف الصعبة، بل واصلت العمل بجدّ واجتهاد لتوفير حياة كريمة لأبنائها، حرصت على تربية أبنائها على حب العلم والتعلم، وساعدتهم على تحقيق النجاح في حياتهم العملية.

بدأت قصة كفاح الأم منذ أن كانت في السابعة عشر من عمرها وكانت الأخت الكبرى لخمسة من الأخوات وكانت عونًا لأبيها بعد وفاة والدتها، فقد تخلت عن دراستها رغم تفوقها الدراسي للبحث عن عمل المساعدة إخوتها واستكمالهم للتعليم الجامعي، وفي ظل ذلك تعرضت لوعكة صحية أثرت على حاسة السمع مما أدى إلى ضعف شديد بالسمع.

تزوجت الأم في الحادي والعشرين من عمرها عام 1980م من موظف بأحد البنوك كان نعم السند وأنجبت خمسة من الأبناء، توفي ابنها الثاني بعد ولادته بخمسة عشر يومًا، وقد قام الأب والأم بتربية البنات والابن الوحيد لهم على القيم والصفات النبيلة وتدرج هو في المناصب حتى أصبح رئيس قطاع رغم مرض الأم (ضعف السمع فكانت تقف مساندة للزوج والفتيات في دراستهن).

في عام 2016، تعرضت الأسرة لظروف وفاة الزوج مما أثر على جميع أفراد الأسرة، ولكن الأم كانت قوية وتغلبت على أحزانها حتى أكمل الأبناء تعليمهم، هكذا تؤكد نجلتها الوسطى " أسماء" قائلة: " إن أمي بها عدة مميزات استحقت من خلالها أن تكون أما مثالية لهذا العام وهي الصبر والجلد والإرادة والعزيمة و حب العلم والتعلم".

فيما تؤكد الدكتورة أماني خضر، الابنة الصغرى، أن والدتي تميزت بالتضحية والتفاني وهي نموذج مشرف للأم المثالية، فهي رمز للمرأة القوية التي واجهت صعوبات الحياة بكفاءة ونجحت في تربية أبنائها على القيم والأخلاق الحميدة كما تتميز والدتي بالحكمة والعقلانية حيث تتمتع بالحكمة والعقلانية في التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجهها الأسرة، وتقدم نصائحها وإرشاداتها بحنكة وذكاء، وفي نفس التوقيت تجمع بين الحنان والقوة والحكمة.

ويؤكد المهندس إسلام أحمد علي حمودة، رئيس قسم صيانة أبراج الضغط العالي بشركة نقل الكهرباء بالوادي الجديد زوج ابنتها الصغرى أماني، أن أبرز ما تتميز به حماتي هي الحنان والرعاية حيث تهتم براحة وسعادة أسرتها، وهي على استعداد دائم لتقديم الدعم العاطفي لأبنائها، وتحرص على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة آمنة ومحبة لنموهم وتطورهم.

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الأم المثالية مع عائلتها

أم هاشم الام المثالية مع بناتها الثلاثة

أم هاشم أم مثالية مع عائلتها

أم هاشم مع ابنتها الدكتورة أماني