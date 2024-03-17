إفطار جماعي لذوي الهمم في الوادي الجديد.. صور

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، في الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الجمعية الشرعية بالخارجة ومركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور أبناء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت مجدي، حرص المحافظة على مشاركة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال بشهر رمضان المبارك في تقليد سنوي تسوده أجواء البهجة والتقارب، مؤكدةً أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعرف على مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الشكر لأسرهم للرعاية والجهد المبذول لتنمية قدرات ومهارات أبنائهم.

افطار جماعي لذوي الهمم بالخارجة

حفل افطار جماعي لذوي الهمم بالخارجة

حفل افطار جماعي لمركز حسن حلمي بالوادي

ذوي الهمم بالخارجة في احتفالية فطار جماعي بمركز حسن حلمي

نائب المحافظ بالوادي الجديد تفظر مع ذوي الهمم