عواصف ترابية تجتاح الوادي الجديد.. صور

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، هبوب رياح مثيرة للغبار العالق والأتربة تسببت في ضعف مستوى الرؤية الأفقية والرأسية خاصة على الطرق السريعة، فيما سجلت درجة الحرارة 36 درجة، وسرعة الرياح 19 كم/ساعة، ونسبة الرطوبة 12 %.

كما شهدت مدينة الخارجة ميول أحد عواميد الكهرباء والانارة بحي القشلاق بمدينة الخارجة بسبب هبوب العواصف الترابية مما شكل خطورة على المارة وسكان الحي.

ووجه المحافظ، برفع حالة الاستعداد بكافة المراكز وتفعيل غرف العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، ومتابعة حالة الطرق ورفع تراكم الرمال خاصة بالطرق السريعة، كما أهاب المحافظ المواطنين توخي الحذر وتقليل الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد، جميع المواطنين من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبا لانهيارها أثناء تواجد وسير المواطنين حفاظا على سلامة جميع المواطنين، وكذلك حذرت المواطنين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية.

كما واصلت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية وذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وفي سياق متصل، رفعت مديرية الصحة بالوادي الجديد، حالة الإستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية والتشديد على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ.

ضعف الرؤية الافقية بسبب العواصف في الوادي

عواصف ترابية بالخارجة

عواصف ترابية بالوادي

عواصف ترابية تضرب الوادي

عواصف في الوادي الجديد

ميول عامود كهرباء بالوادي الجديد بسبب العواصف