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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حريق في مزرعة نخيل بواحة الخارجة في الوادي الجديد (صور)

حريق بمزرعة فدان
حريق بمزرعة فدان بمنطقة السبط في مدينة الخارجة
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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من إخماد حريق شب في مزرعة شرق مدينة الخارجة. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد مصطفى عبد الحي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة يفيد إخماد حريق بنطاق مدينة الخارجة. 

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل على مساحة فدان بمنطقة "السبط" شرق مدينة الخارجة أسفر عن تفحم 50 نخلة بشكل مبدئي ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد السنة النيران للمناطق والمزارع المجاورة. 

وتواصل قوات الإطفاء أعمال التبريد للحريق، فيما تحرر محضر بالحريق، وتواصل مديرية الزراعة أعمال حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جاري انتداب قسم الأدلة الجنائية من مديرية الأمن لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

ابخرة دخان حريق الخارجة
ابخرة دخان حريق الخارجة
الاطفاء تنجح في اخماد الحريق
الاطفاء تنجح في اخماد الحريق
النيران تلتهم أسوار مزراع النخيل بالخارجة
النيران تلتهم أسوار مزراع النخيل بالخارجة
النيران تلتهم أشجار النخيل بالخارجة
النيران تلتهم أشجار النخيل بالخارجة
النيران في مزرعة نخيل بالخارجة
النيران في مزرعة نخيل بالخارجة
اندلاع حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد
اندلاع حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد
تصاعد ابخرة ودخان في حريق بالخارجة
تصاعد ابخرة ودخان في حريق بالخارجة
حريق بمرزعة نخيل بمركز الخارجة
حريق بمرزعة نخيل بمركز الخارجة
نشوب حريق في اشجار نخيل بمركز الخارجة
نشوب حريق في اشجار نخيل بمركز الخارجة
نشوب حريق في مزرعة نخيل
نشوب حريق في مزرعة نخيل
حريق الخارجة آمن مزرعة الحماية