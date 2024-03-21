روجينا تنجو من محاولة قتلها بالحلقة الـ 11 لـ"سر إلهي"

حاولت نهى، الفنانة رشا مهدي، قتل نصرة الفنانة روجينا، في الحلقة ال11 من مسلسل “سر إلهي” بينما خطفت نصرة، حلا، الفنانة مريم أشرف زكي، للانتقام من والدتها شاهيناز، الفنانة مي سليم.

وكشفت الحلقة فشل محاولة قتل نصرة بالسم، حيث حاولت نهى زوجة سعد، قتلها عن طريق وضع السم لها في العصير، ولكنها فشلت بعدما كشفتها نصرة، وقامت باستبدال أكواب العصير، لتتناول نهى العصير المسمم بدلا من نصرة، ورغم ذلك أنقذتها من الموت.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري على شاشة قناة "CBC"، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

