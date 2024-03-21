مفتي الجمهورية: إفطار الصائم على السجائر لا يجوز

ردَّ مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، على سؤال عن حكم من يفطر في رمضان على السجائر قائلًا: إنه ينبغي ألا يفطر الصائم على السجائر ويكون التدخين محرمًا إذا كان يسبب ضررًا بليغًا، وننصح بالامتناع عن الدخان لما يسببه من أضرار.

وأكد مفتي الجمهورية خلال برنامجه الرمضاني اليومي، أن العقل له دور كبير في إدراك النص ومعرفة أحكام الشرع فضلًا عن الاجتهاد ولكن ليس لأي أحد أن يجتهد، بل من تعلم وتمرن وتدرب على أيدي الشيوخ وانتقل من مرحلة الى مرحلة تعليمية أخرى إلى أن تظهر لديه الملكة في الاستنباط والاجتهاد.