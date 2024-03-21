سمية الخشاب وأيتن عامر ضحايا حلقة اليوم في برنامج "رامز جاب من الآخر"

يستضيف رامز جلال في حلقة اليوم كل من الفنانة سمية الخشاب والفنانة آيتن عامر؛ المذاع عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة مساءا عقب أذان المغرب مباشرة.

يحتوي برنامج "رامز جاب من الآخر" كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، لاقى البرومو ردود أفعال إيجابية من الجمهور ومتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما احتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وطارق لطفي، ومحمد أنور، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبدالناصر زيدان، ومحمد رياض، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.